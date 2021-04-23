"Атака на Конституційний суд": Санду вимагає розслідувати дії партії Додона в парламенті

Президентка Молдови Мая Санду зажадала від прокуратури розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом після скандального рішення депутатів щодо Конституційного суду.

Про це Санду заявила після засідання Вищої ради безпеки, на якому обговорювала ризики для конституційного ладу в Молдові, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Парламент не має права відкликати суддів КС. Це безпрецедентна атака на конституційний лад і на Конституційний суд", - заявила Санду.

Вона повідомила, що закликала правоохоронні органи і національну армію не брати участь в неконституційних діях і не виконувати незаконних наказів. Також вона зажадала від генпрокуратури розслідувати подію і визначити, чи була спроба узурпації влади і попросила правоохоронні органи не допустити дестабілізації ситуації.

"Просимо парламент зупинитися. Ті, хто вчиняють ці порушення, можуть бути покарані. Я звертаюся до соціалістів: вашу стратегію повалити країну в хаос треба зупинити", - сказала президентка.

Вона зазначила, що громадяни не повинні бути заручниками самолюбства політиків.

"Соціалісти і депутати "Шор" від політичного фарсу і безвідповідальності перейшли до незаконних дій, які треба розслідувати. Ми не дозволимо злочинній банді втягувати країну в хаос. Тільки громадяни Молдови можуть вирішити кризу на демократичних виборах", - зазначила Санду і пішла, не відповівши на питання журналістів.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

Опитування свідчать, що партія президентки Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.