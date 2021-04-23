"Атака на Конституционный суд": Санду требует расследовать действия партии Додона в парламенте

Президент Молдовы Майя Санду потребовала от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом после скандального решения депутатов относительно Конституционного суда.

Об этом Санду заявила после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждала риски для конституционного строя в Молдове, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Парламент не имеет право отзывать судей КС. Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на Конституционный суд", — заявила Санду.

Она сообщила, что запросила от правоохранительных органов и национальной армии не участвовать в неконституционных действиях и не выполнять незаконных приказов. Также она потребовала от генпрокуратуры расследовать произошедшее и определить, была ли попытка узурпации власти и попросила правоохранительные органы не допустить дестабилизации ситуации.

"Просим парламент остановиться. Те, кто совершают эти нарушения, могут быть наказаны. Я обращаюсь к социалистам: вашу стратегию повергнуть страну в хаос надо остановить", — сказала президент.

Она отметила, что граждане не должны быть заложниками самолюбия политиков.

"Социалисты и депутаты "Шор" от политического фарса и безответственности перешли к незаконным действиям, которые надо расследовать. Мы не позволим преступной банде ввергать страну в хаос. Только граждане Молдовы могут разрешить кризис на демократических выборах", — отметила Санду и ушла, не ответив на вопросы журналистов.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Напомним, Конституционный суд поддержал Майю Санду в вопросе роспуска парламента и постановил, что законодательный орган действительно нужно распустить, поскольку он не может сформировать правительство. Решение КС обжаловать невозможно.

Майя Санду добивается роспуска парламента уже несколько месяцев, тогда как экс-президент Игорь Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

"Социалисты" выступили с требованием отставки Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

Опросы показывают, что партия президента Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.