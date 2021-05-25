Еще две авиакомпании приостановили полеты через небо Беларуси

Еще две европейские авиакомпании, Air France и Finnair, объявили о временной приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Авиакомпания Air France объявила о временной приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси, как рекомендовано политическим решением лидеров ЕС, принятым вечером 24 мая, пишет AFP.

"Air France приняла во внимание выводы Европейского совета и приостанавливает до нового решения полеты своих самолетов через воздушное пространство Беларуси. Самолеты, которые уже взлетели, продолжат рейс по измененному курсу", - заявила компания в ночь на 25 мая.

О прекращении использования воздушного пространства Беларуси объявила также Finnair, сообщает Reuters. Основанием стала рекомендация профильного агентства Финляндии. Представитель компании отметил, что это коснется совсем незначительного количества рейсов - последний полет через Беларусь был еще в воскресенье, а следующий планировался в среду.

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Напомним, о приостановлении полетов над Беларусью сообщили также латвийская airBaltic и немецкая Lufthansa.

Напомним, в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Инцидент вызвал резкую реакцию мира и призывы к тщательному расследованию.

Первое заявление Ryanair относительно инцидента содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельствах. Во втором заявлении компании инцидент назвали "актом воздушного пиратства".

Беларусь продолжает настаивать, что самолет решил совершить посадку в Минске без всякого принуждения, по решению экипажа.

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