Правила в’їзду з "невизнаними" номерами, торгівля з Молдовою, Афганістан та інші топновини вихідних

Україна вирішила, що до кінця року дозволить в’їзд через кордон авто на номерах виданих "владою" сепаратистського Придністров’я - а потім передумала і вирішила заборонити їх. Крім того, Україна та Молдова оновили Угоду про вільну торгівлю, з Афганістану евакуювали всіх українців, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "недоречною" заяву президентки Естонії про те, що Україні для готовності до вступу у Євросоюз необхідно ще близько 20 років.

Про ці та інші новини вихідних читайте у дайджесті "Європейської правди"

Молдова і Придністров’я

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єрка Молдови Наталія Гавріліца підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови внесення змін до Угоди про вільну торгівлю. Цей документ, як вважають, є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" (Україна, Грузія, Молдова) з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки.

Але головна "молдавська" новина цих вихідних була іншою: у неділю Україна вирішила все-таки заборонити в'їзд до нашої держави для авто на номерах невизнаного Придністров'я. Київ зробить всупереч позиції Молдови. І з цим вийшла досить заплутана історія. Спочатку Одеська митниця повідомила, що Україна відклала заборону на в'їзд автомобілів з номерами Придністров'я до 10 січня 2022 року. А потім та сама митниця без жодних пояснень спростувала цю інформацію. Деталі цього детективу читайте у новинах. Додамо лише, що з вересня 2018 року жителі Придністров'я отримали можливість перереєструвати свої автомобілі, щоб отримати "нейтральні номери", які дають можливість брати участь в міжнародному русі транспорту.

Евакуація та вибухи у Афганістані

Із Афганістану вже вивезли всіх українців, які зверталися за допомогою. 28 серпня до аеропорту "Бориспіль" прибув четвертий евакуаційний рейс до України з Кабула та очікуються ще два.

Евакуацію зі столиці Афганістану припинила Франція. В понеділок Франція і Велика Британія на екстреному засіданні Організації Об'єднаних Націй представлять резолюцію з пропозицією створити в Кабулі безпечну зону.

США здійснили повітряний удар проти керівника терористичної організації ІДІЛ-Х (Хорасан), афганської гілки ІДІЛ, яку вважають відповідальною за теракт біля аеропорту Кабула. Пізніше CNN повідомило, що США в неділю завдали оборонний авіаудар в Кабулі по імовірно замінованому автомобілю.

У неділю у Кабулі стався сильний вибух недалеко від аеропорту через влучання ракети в житловий будинок.

Інші новини: допомога Україні, небезпека "Дельти"

Україна отримала від США понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer та отримає $60 млн на безпекову допомогу Україні.

У Німеччині повністю щепили від коронавірусу 60% населення. А британське дослідження виявило, що штам "Дельта" удвічі підвищує ризик госпіталізації.

Резонансні висловнювання президентки Естонії у інтерв’ю Європейській правді знову стали приводом для коментарів посадовців. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "недоречною" її заяву про те, що Україні для готовності до вступу у Євросоюз необхідно ще близько 20 років.

Це лише частина цікавих новин 28-29 серпня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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