Італія відкрила кордони, Зеленський дістався США, а Штати пішли з Афганістану: топновини 31 серпня

Італія відкривається для українців, в Словаччині припиняють використовувати російський "Спутнік-V", Україна приєднається до Групи Помпіду, а з півночі Сирії по Середземному морю розповсюджується велика нафтова пляма.

Про ці та інші новини 31 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

США, "Північний потік-2" та МЗС

Президент України Володимир Зеленський прибув до США для переговорів з Байденом та очікує на підписання угод в оборонній сфері та енергетиці. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Планують підписати три оборонні угоди, енергетичну угоду, обговорити "Північний потік" та економічні домовленості.

Напередодні зустрічі президентів Україна і США вже підписали заяву про започаткування стратегічного діалогу у сфері енергетики та клімату. Також Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Тим часом Брюссель надіслав відповідь Києву щодо консультацій про "Північний потік-2". В Єврокомісії висловили готовність обговорювати і продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою та наголосили, що ЄС "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

А в міністерстві закордонних справ зміни: заступник міністра Євген Єнін перейде на роботу в МВС першим заступником міністра внутрішніх справ. Зеленський уповноважував Єніна представляти Україну у справах проти РФ у Міжнародному суді ООН та арбітражних трибуналах з морського права. У МЗС Єнін курував справи щодо збитих рейсів MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані.

В Італію без карантину

Італія відкрилася для вакцинованих туристів з України. З 31 серпня українці можуть їхати в Італію без обов’язкового 5-денного карантину за наявності негативного результату ПЛР-тесту або антигенного тесту, а також "зеленого" сертифікату.

Латвія відповідно до рекомендації ЄС визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

ЄС досягнув своєї цілі щодо 70% вакцинованих серед дорослих до кінця літа. Це понад 250 мільйонів людей. Вакцинаційна кампанія у ЄС починалася повільно, порівняно з Британією і США, через затримки з поставками вакцин, зокрема, від компанії AstraZeneca, а також сумнівами щодо неї.

Деякі країни ЄС, як от Словаччина, використовували й російську вакцину "Спутник-V". 31 серпня У Словаччині закінчується вакцинація російською вакциною "Спутник V" і більше її застосовувати не планують.

А Литва за кілька тижнів планує запропонувати підсилюючу третю дозу вакцини від коронавірусу людям, які щепилися на початку кампанії.

Заборона на в'їзд на номерах Придністров'я

Україна не припинить евакуацію з Афганістану після виходу США і розгляне інші шляхи виїзду. Маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Держприкордонслужба України підтвердила заборону на в'їзд для авто на номерах невизнаного Придністров'я. Автомобілям з самопроголошеної республіки без узгоджених чи нейтральних номерів забороняється рух в Україну з 1 вересня.

Україна з 2022 року приєднається до групи Ради Європи для співпраці в боротьбі зі зловживанням наркотиками (Групи Помпіду).

Польща запровадить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Надзвичайний стан буде запроваджено на 30 днів у прикордонній зоні, яка охоплює частину Підляського і Люблінського воєводств.

Парламент Естонії обрав нового президента.

Велика нафтова пляма з нафтопереробного заводу на півночі Сирії розповсюджується по східному Середземному морю, що може спричинити екологічну катастрофу.

Це лише частина цікавих новин 31 серпня серпня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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