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Прем'єр Польщі хоче у Європарламенті пояснити позицію країни в конфлікті з ЄС

Середа, 13 жовтня 2021, 18:41

Прем’єр-міністр Польщі хоче взяти участь у засіданні Європарламенту, що буде стосуватися скандального рішення Конституційного суду Польщі, щоб пояснити позицію країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до президента Європарламенту з проханням взяти участь у наступному засіданні, щоб представити позицію Польщі під час запланованих парламентських дебатів", - повідомив речник уряду Пьотр Мюллер.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний трибунал Польщі за поданням прем'єра визнав деякі статті договорів Європейського Союзу неконституційними в країні. Це вперше в історії ЄС лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС в Конституційному суді.

В Єврокомісії заявили, що рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу, і пообіцяли розглянути кроки у відповідь. Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення КC Польщі "атакою на ЄС" і попередив про ризик виходу Польщі з блоку. 

Ввечері 10 жовтня десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги з гаслом "Ми залишаємося у ЄС". 

В уряді у відповідь на протести заявили, що "ні про який Polexit не йдеться" та звинуватили опозицію у брехні.

Читайте більше у статті: Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

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Польща Європарламент
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