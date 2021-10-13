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Премьер Польши хочет в Европарламенте объяснить позицию страны в конфликте с ЕС

Среда, 13 октября 2021, 18:41

Премьер-министр Польши хочет принять участие в заседании Европарламента, что будет касаться скандального решения Конституционного суда Польши, чтобы объяснить позицию страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту Европарламента с просьбой принять участие в следующем заседании, чтобы представить позицию Польши во время запланированных парламентских дебатов", - сообщил спикер правительства Пётр Мюллер.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши по представлению премьера признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране. Впервые в истории ЕС лидер государства-члена поставил под сомнение договоры ЕС в Конституционном суде.

В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения относительно верховенства права ЕС и авторитета Суда Европейского Союза, и пообещали рассмотреть ответные шаги. Французский министр по европейским делам Клеман Бон назвал решение КC Польши "атакой на ЕС" и предупредил о риске выхода Польши из блока.

Вечером 10 октября десятки тысяч поляков на призыв оппозиции вышли на митинги с лозунгом "Мы остаемся в ЕС".

В правительстве в ответ на протесты заявили, что "ни о каком Polexit нет речи" и обвинили оппозицию во лжи.

Читайте больше в статье: Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну.

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Польша Европарламент
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