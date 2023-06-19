В Праге улица имени советского маршала Конева с 1 октября будет иметь новое название

Городской совет Праги в понедельник принял окончательное решение переименовать улицу имени советского маршала Ивана Конева в районе Прага 3 на улицу имени Карела Хартига – первого главы этого городского района.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Решение о переименовании приняли по обращению администрации Праги 3 еще год назад на основе рекомендации муниципальной комиссии по вопросам местного самоуправления, которая согласилась на изменение названия.

Изменение названия улицы с Конева на Хартига должно вступить в силу с 1 октября. В течение шести месяцев с момента переименования около пяти тысяч жителей улицы могут бесплатно обменять свои удостоверения личности.

По данным мэрии Праги, изменение названия также коснется около 260 заведений и сотен других компаний, чьи штаб-квартиры расположены на этой улице.

Советский маршал, как известно, в 1945 году участвовал в освобождении Праги от нацистов, из-за чего в городе и почтили его память. В то же время известны факты причастности Конева к разгону антикоммунистического восстания в Венгрии и возведению Берлинской стены.

Поэтому в 2020 году в Праге демонтировали монумент Коневу, который до того много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.