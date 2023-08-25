Зеленський і Байден обговорили передачу F-16 Україні та притягнення РФ до відповідальності

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден провели телефонну розмову з нагоди Дня незалежності України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Білий дім.

Лідери держав обговорили початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та прискорення надання дозволу іншим країнам на передачу Україні своїх літаків після завершення навчань.

Байден підтвердив зобов'язання США підтримувати оборону України від російської агресії "стільки, скільки буде потрібно, та притягати Росію до відповідальності за її дії".

"Від імені американського народу президент Байден висловив своє захоплення хоробрістю та жертовністю українського народу, який бореться за свою свободу та безпечне майбутнє", – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Перед цим стало відомо, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.

Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.