Зеленский и Байден обсудили передачу F-16 Украине и привлечение РФ к ответственности

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор по случаю Дня независимости Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Белый дом.

Лидеры государств обсудили начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и ускорение предоставления разрешения другим странам на передачу Украине своих самолетов после завершения учений.

Байден подтвердил обязательства США поддерживать оборону Украины от российской агрессии "столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к ответственности за ее действия".

"От имени американского народа президент Байден выразил свое восхищение храбростью и жертвенностью украинского народа, который борется за свою свободу и безопасное будущее", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Перед этим стало известно, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.

Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.