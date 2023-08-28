Премьер Эстонии о "российском бизнесе" мужа: Мне очень жаль, но в отставку не уйду

Эстонский премьер-министр Кая Каллас в понедельник извинилась из-за выявленной предпринимательской деятельности ее мужа Арво Халлика в России, но подчеркнула, что в отставку уходить из-за этого не собирается.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Каллас сказала в комментарии порталу Delfi.

Премьер Эстонии заявила, что "ей очень жаль, что такая ситуация вообще возникла".

"Я, безусловно, прошу прощения перед всеми, кого это задело, но я отвечаю за те моральные оценки, которые давала. Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения", – отметила она.

Каллас подчеркнула, что планирует продолжить работу премьер-министра.

"Конечно, оппозиция может выдвинуть вотум недоверия, если они соберут голоса, и это их работа", – добавила глава эстонского правительства.

Напомним, эстонский премьер Кая Каллас попала в скандал после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу Каллас Арво Халлику, во время полномасштабной войны в Украине продолжила деятельность в направлении России.

Впоследствии Халлик объявил, что продает свою долю собственности и уходит из компании, и извинился за ситуацию. Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность Stark Logistics в России не нарушает действующих санкций.

Между тем две эстонские газеты призвали Каллас уйти с должности. Результаты двух опросов показывают, что такого мнения придерживается большинство эстонцев.