В Латвии одна из партий отказалась создавать широкую коалицию

В Латвии партия "Объединенный список" (ОС) отказалась присоединяться к будущему правительству, сформированному "Союзом зеленых и крестьян", "Национальным единством" и "Прогрессивными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в официальном заявлении политической силы, сообщает Delfi.

Партия мотивировала свое решение тем, что не поддержит "нестабильное, ослабляющее госбезопасность и международную репутацию, правительство с решающим влиянием (Айварса) Лембергса" – миллионера и бывшего мэра Венспилса, которому приписывают ключевые решения в "Союзе зеленых и крестьян".

Вместе с тем, "Объединенный список" выразил готовность к возможности продолжить переговоры о создании более подходящей модели правительства.

ОС обвинил кандидата в премьер-министры Эвику Силиню и ее партию "Национальное единство" в том, что те предпочли выполнять скрытые от общественности соглашения.

"В неделю переговоров Национальное объединение манипулятивно исключили из процесса, были проигнорированы предложения ОС о реальном снижении влияния подсанкционных лиц. Вместо этого были выдвинуты ультиматумы с требованием присоединиться к нестабильному и не основанному на ценностях правительству и фактически отмыть влияние попавшего под санкции олигарха", – заявляет политсила, имея в виду Лембергса.

Как считают в ОС, из-за явно скрытых договоренностей и обязательств перед Айварсом Лембергсом, которые были взяты во время президентских выборов, "Национальное единство" и "Прогрессивные" готовы отказаться от ранее высказанных твердых и принципиальных взглядов на борьбу с коррупцией, олигархами и разворовыванием страны.

"Если "Национальное Единство" и Эвика Силиня действительно заинтересованы в укреплении безопасности и развития Латвии и готовы продолжить переговоры о создании модели правительства, которая бы больше соответствовала государственной безопасности и национальным интересам, ОС будет открытой для такого процесса", – также говорится в заявлении партии.

Ранее президент Эдгарс Ринкевичс допустил возможность создания правительства, которое сформируют три партии, и которое будет опираться на 52-54 голоса в Сейме.

В Латвии 25 августа начались переговоры по формированию нового правительства во главе с Эвикой Силиней, которую выдвинул президент Эдгарс Ринкевичс.

Напомним, в начале августа предыдущий премьер Кришьянис Кариньш пытался договориться с нынешними коалиционными партнерами – "Нацобъединением" и "Объединенным списком", но общий язык найти не удалось и он начал переговоры о потенциальной коалиции с двумя другими партиями.

Сначала Кариньш не планировал уходить с должности, но в конце концов изменил решение и 17 августа официально подал в отставку.

Подробнее о политическом кризисе в Латвии читайте в статье Токсичный олигарх получает влияние на Латвию.