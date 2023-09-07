У Чехії 66 компаній закликали уряд легалізувати одностатеві шлюби

У Чехії 66 компаній, серед яких відомі міжнародні бренди Amazon, Ikea та Microsoft, закликали прем'єр-міністра Петра Фіалу легалізувати одностатеві шлюби

Про це, як пише "Європейська правда", вони написали у відкритому листі, опублікованому телекомунікаційним провайдером Vodafone, повідомляє DPA.

У своєму зверненні вони стверджують, що запровадження одностатевих шлюбів могло б залучити нові кадри в країну, а також надіслати сигнал проти дискримінації.

"Як роботодавці, ми ставимося до всіх працівників однаково", – йдеться в листі.

За даними компаній, дискримінація ЛГБТ-спільноти коштує чеській економіці до 37,6 мільярда чеських крон (більше 1,5 мільярда євро) щорічно.

Наразі щодо одностатевих шлюбів у Чехії точаться дискусії. Законопроєкт, який зробив би це можливим, пройшов перше читання в парламенті наприкінці червня.

Втім, більшість депутатів вважає, що прийняття законопроекту є малоймовірним. На сьогодні одностатеві пари в країні можуть зареєструвати лише цивільне партнерство.

Раніше у парламенті Чехії пройшли дебати щодо оформлення стосунків одностатевих пар як шлюбу.

Президент Чехії висловився за те, щоб уможливити шлюби між партнерами однієї статі.

Поправки до Цивільного кодексу Чехії, які парламент намагається поставити на голосування щонайменше з травня, передбачають, що люди однієї статі матимуть у шлюбі такі ж права, які зараз мають жінка й чоловік: наявність спільного майна, право на пенсію вдівця та вдови, права та обов'язки щодо дітей, а також доступ до замісної сімейної опіки.

У результаті зареєстровані цивільні партнерства, які зараз можуть укладати геї та лесбійки та які існують у Чехії з 2006 року, практично зникнуть як інститут.