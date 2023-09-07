В Чехии 66 компаний призвали правительство легализовать однополые браки

В Чехии 66 компаний, среди которых известные международные бренды Amazon, Ikea и Microsoft, призвали премьер-министра Петра Фиалу легализовать однополые браки

Об этом, как пишет "Европейская правда", они написали в открытом письме, опубликованном телекоммуникационным провайдером Vodafone, сообщает DPA.

В своем обращении они утверждают, что введение однополых браков могло бы привлечь новые кадры в страну, а также послать сигнал против дискриминации.

"Как работодатели, мы относимся ко всем работникам одинаково", – говорится в письме.

По данным компаний, дискриминация ЛГБТ-сообщества стоит чешской экономике до 37,6 миллиарда чешских крон (более 1,5 миллиарда евро) ежегодно.

Сейчас относительно однополых браков в Чехии ведутся дискуссии. Законопроект, который сделал бы это возможным, прошел первое чтение в парламенте в конце июня.

Впрочем, большинство депутатов считает, что принятие законопроекта маловероятно. На сегодня однополые пары в стране могут зарегистрировать только гражданское партнерство.

Ранее в парламенте Чехии прошли дебаты по оформлению отношений однополых пар как брака.

Президент Чехии высказался за то, чтобы сделать возможным браки между партнерами одного пола.

Поправки в Гражданский кодекс Чехии, которые парламент пытается поставить на голосование как минимум с мая, предусматривают, что люди одного пола будут иметь в браке такие же права, которые сейчас имеют женщина и мужчина: наличие общего имущества, право на пенсию вдовца и вдовы, права и обязанности в отношении детей, а также доступ к замещающей семейной опеке.

В результате зарегистрированные гражданские партнерства, которые сейчас могут заключать геи и лесбиянки и которые существуют в Чехии с 2006 года, практически исчезнут как институт.