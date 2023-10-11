У Литві наполягають на посиленні охорони газогонів у Балтійському морі

У Литві закликали посилити охорону газопроводів у Балтійському морі після пошкодження газопроводу Balticconnector і кабелю між Естонією та Фінляндією.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю LRT заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

Він зазначив, що найбільш вразлива інфраструктура розташована у відкритому морі і її складно захистити. Вже сьогодні НАТО стежить як за кораблями, так і за пересуванням поблизу критично важливих об'єктів інфраструктури, додав литовський міністр.

"Можливо, потрібен ще більший моніторинг, ще більша охорона і, як зазначив міністр закордонних справ, тут, напевно, потрібні спільні домовленості та поділ роботи, хто що робить", – вважає Крейвіс.

Він також запевнив, що Фінляндія, Естонія та Литва забезпечили достатню безпеку газопостачання, оскільки можуть отримувати газ із терміналів СПГ у Фінляндії та Литві, а також газосховища в Латвії.

У вівторок міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав до створення спільних інструментів Євросоюзу і НАТО для забезпечення захисту енергетичних об'єктів.

Нагадаємо, 8 жовтня фінський державний оператор газотранспортної системи Gasgrid Finland повідомив про перекриття газогону Balticconnector, який поєднує Фінляндію та Естонію, через підозру в можливому витоку газу.

Також надійшло повідомлення про пошкодження кабелю передачі даних у Фінській затоці.

Тепер Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.

Фінська та естонська сторони на своїх брифінгах щодо ситуації зазначили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.

Одночасно міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом.

Фінські ЗМІ повідомляли, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.