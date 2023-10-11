В Литве настаивают на усилении охраны газопроводов в Балтийском море

В Литве призвали усилить охрану газопроводов в Балтийском море после повреждения газопровода Balticconnector и кабеля между Эстонией и Финляндией.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью LRT заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он отметил, что наиболее уязвимая инфраструктура расположена в открытом море и ее сложно защитить. Уже сегодня НАТО следит как за кораблями, так и за передвижением вблизи критически важных объектов инфраструктуры, добавил литовский министр.

"Возможно, нужен еще больший мониторинг, еще большая охрана и, как отметил министр иностранных дел, здесь, наверное, нужны совместные договоренности и разделение работы, кто что делает", – считает Крейвис.

Он также заверил, что Финляндия, Эстония и Литва обеспечили достаточную безопасность газоснабжения, поскольку могут получать газ с терминалов СПГ в Финляндии и Литве, а также газохранилища в Латвии.

Во вторник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к созданию совместных инструментов Евросоюза и НАТО для обеспечения защиты энергетических объектов.

Напомним, 8 октября финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию, из-за подозрения в возможной утечке газа.

Также поступило сообщение о повреждении кабеля передачи данных в Финском заливе.

Теперь Финляндия расследует повреждение газопровода как следствие внешнего воздействия.

Финская и эстонская стороны на своих брифингах по ситуации отметили, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.

Одновременно министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что такие повреждения не могли быть нанесены одним дайвером или небольшим подводным роботом.

Финские СМИ сообщали, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.