У Франції ведуть понад 60 розслідувань через фальшиві "замінування"

У Франції почали 64 розслідування за фактом неправдивих повідомлень загрозу з дня ісламістського теракту у ліцеї міста Аррас, що стався в середині жовтня.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на джерела у поліції, пише "Європейська правда".

Французькі правоохоронці ведуть 64 розслідування у зв’язку з фальшивими повідомленнями про "мінування" по всій території країни, які почали масово надходити після теракту в Аррасі.

Повідомлення анонімних "мінувальників" протягом останніх двох тижнів стали великою проблемою для роботи шкіл, музеїв, вокзалів та аеропортів.

Так, французькі аеропорти лише за останні п’ять днів "мінували" 70 разів, повідомив у неділю міністр транспорту Клеман Бон. За його словами, анонімні повідомлення майже завжди надходять з тієї ж електронної адреси, при цьому виглядає, що вони надсилаються з території Швейцарії.

Школи з вересня "мінували" вже 299 разів, із них 75 випали на той самий день – 19 жовтня.

Версальський палац за останні вісім днів отримав сім повідомлень про нібито вибухівку, в одному випадку "мінувальника" вже знайшли і в понеділок він постане перед судом.

Як відомо, у Франції діє підвищений режим терористичної загрози після того, як позаминулої п'ятниці виходець з Чечні скоїв ісламістський теракт у ліцеї, вбивши вчителя.

Ще однією причиною став не пов'язаний з цим випадком ісламістський теракт у Брюсселі, де нападник застрелив двох шведських футбольних вболівальників.

Від хвилі "мінувань" нещодавно постраждали також Литва та Естонія.