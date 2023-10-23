Во Франции ведут более 60 расследований из-за фальшивых "заминирований"

Во Франции начали 64 расследования по факту ложных сообщений об угрозе со дня исламистского теракта в лицее города Аррас, произошедшего в середине октября.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции, пишет "Европейская правда".

Французские правоохранители ведут 64 расследования в связи с фальшивыми сообщениями о "минировании" по всей территории страны, которые начали массово поступать после теракта в Аррасе.

Сообщения анонимных "минеров" в течение последних двух недель стали большой проблемой для работы школ, музеев, вокзалов и аэропортов.

Так, французские аэропорты только за последние пять дней "минировали" 70 раз, сообщил в воскресенье министр транспорта Клеман Бон. По его словам, анонимные сообщения почти всегда поступают с того же электронного адреса, при этом похоже, что они направляются с территории Швейцарии.

Школы с сентября "минировали" уже 299 раз, из них 75 выпали на один и тот же день – 19 октября.

Версальский дворец за последние восемь дней получил семь сообщений о якобы взрывчатке, в одном случае "минера" уже нашли и в понедельник он предстанет перед судом.

Как известно, во Франции действует повышенный режим террористической угрозы после того, как в позапрошлую пятницу выходец из Чечни совершил исламистский теракт в лицее, убив учителя.

Еще одной причиной стал не связанный с этим случаем исламистский теракт в Брюсселе, где нападавший застрелил двух шведских футбольных болельщиков.

От волны "минирований" недавно пострадали также Литва и Эстония.