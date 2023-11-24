Глава МИД Литвы сформировал 10 пунктов стратегии по нацбезопасности

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис представил десять пунктов по укреплению национальной безопасности Литвы, который включает налог на оборону, всеобщую воинскую обязанность, инвестиции в оборонную промышленность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-релиз.

Среди десяти пунктов глава МИД отметил идеалы мирового порядка, основанного на правилах, и правах человека. Он добавил, что независимость Литвы является "результатом ценностной политики".

Министр выразил убеждение, что США и НАТО являются основными столпами безопасности Литвы, а немецкие союзники – европейской опорой, и необходимо сделать все, чтобы воинская часть размером с бригаду "могла как можно быстрее и без помех обосноваться в Литве".

"Поэтому я кладу на стол то, что кажется важным и что следует сделать сегодня. Если война (в Украине) закончится в ближайшее время, Россия реализует амбициозные планы модернизации армии в течение нескольких лет. Мне хочется верить, что время еще есть", – отметил Ландсбергис.

По словам дипломата, его долг — пригласить всех за один стол и найти лучшее решение для Литвы, а не для отдельного ее учреждения, политика или ведомства.

"Я не могу полагаться на оптимизм, я должен быть готов к худшему сценарию развития событий. Уж лучше я пожалею об ошибке и о том, что отдал больше на защиту государства сейчас, нежели тогда, когда мы столкнемся с прямой агрессией и будем недостаточно к ней готовы", – добавил Ландсбергис.

Ранее главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил, что прямой военной угрозы для страны пока нет, комментируя предостережения министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса о возможности нападения РФ.

В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса "сесть и успокоиться" после того, как тот в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Недавно Ландсбергис заявил, что Литва должна готовиться к тому, что Россия может продолжить войну против стран НАТО, если не потерпит полное поражение в Украине. Таким образом, министр иностранных дел отметил необходимость для Литвы больше сосредоточиться на обороне, а для ЕС и США – не давить на Украину, чтобы она заключила мирное соглашение с Россией.

Ландсбергис также выступил за введение в Литве всеобщего призыва.