Президент Литвы создал координационный совет по вопросам нацобороны

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о создании координационного совета по вопросам национальной обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают в канцелярии главы государства, информирует LRT.

Координационный совет по вопросам национальной обороны, как консультативно-экспертная группа представителей государства и общества, будет обсуждать выполнение задач Плана национальной обороны, готовность мероприятий и субъектов.

Науседа пригласил в состав совета различных представителей государственных и муниципальных учреждений, субъектов хозяйствования, неправительственных организаций и гражданского общества.

По его словам, принцип национальной обороны, закрепленный в Плане национальной обороны, предусматривает, что взаимодействие, готовность и участие военных и гражданских государственных учреждений, частного сектора и общественности является необходимым условием для реализации обороны.

"Мы хотим, чтобы привлечение и опыт различных государственных и общественных субъектов способствовали привлечению, обучению и обеспечению устойчивости и готовности к национальной обороне", – отметил Науседа.

Ранее министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис представил десять пунктов по укреплению национальной безопасности Литвы, который включает налог на оборону, всеобщую воинскую обязанность, инвестиции в оборонную промышленность.

Перед этим главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил, что прямой военной угрозы для страны пока нет, комментируя предостережения министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса о возможности нападения РФ.

В то же время, президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу МИД Габриэлюса Ландсбергиса "сесть и успокоиться" после того, как тот в интервью заявил, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.