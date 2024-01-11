Глава МИД Литвы заявил, что его не пригласили на встречу с Зеленским
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его не пригласили на встречу с делегацией, возглавляемой президентом Украины Владимиром Зеленским, который накануне находился с визитом в Вильнюсе.
Заявление главы литовского МИД приводит LRT, сообщает "Европейская правда".
По словам Ландсбергиса, он не был приглашен на встречу офисом президента Литвы.
"Это не какой-то демарш с моей стороны, это не мое решение, что меня там нет", – сказал он, добавив, что не знает, почему его не пригласили.
Хотя Ландсбергис встретил президента Украины в Вильнюсском аэропорту, он сказал, что это было лишь вежливое "приветствие".
Министр также не стал давать оценки тому, нарушила ли канцелярия президента дипломатическую практику, не пригласив его на встречу.
В последнее время в Литве возникли разногласия между президентом и Министерством иностранных дел относительно назначения послов.
Кроме того, президент Гитанас Науседа и правящая партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" расходятся во мнениях по целому ряду вопросов.
Накануне Зеленский находился с визитом в Вильнюсе. Тогда литовский президент Гитанас Науседа объявил о планах передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.
Сейчас Зеленский прибыл в эстонский Таллинн, а оттуда отправится в Латвию.