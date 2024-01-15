Новий король Данії відвідав парламент у свій перший робочий день

Новий король Данії Фредерік X, який офіційно зійшов на престол у неділю після зречення його матір’ю Маргрете II, відвідав данський парламент у свій перший робочий день.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За традицією, монарх не звертається безпосередньо до законодавців, тому його промову зачитала прем'єрка Метте Фредеріксен. У ній король називав себе "ми", використовуючи так звану величну множину.

AP

Спікер парламенту Сьорен Гаде у зверненні до монарха висловив впевненість, що він "буде чудовим королем для нас усіх, і поруч з ним чудова королева" Марія, в якої австралійське походження.

55-річний Фредерік X та 51-річна королева Марія прибули до парламенту в королівському лімузині, де їх зустрічали Гаде й високопоставлені законодавці. Маргрете II стояла на вершині сходів до палацу Крістіансборг і бачила, як прибули її син та невістка.

Під час більш ніж годинного візиту, під час якого Фредерік X зустрівся з законодавцями, були присутні члени ультралівої партії "Єдиний список", яка виступає проти монархії, але вони встали, коли королівська родина увійшла до зали.

Однак депутати партії утрималися від участі в прийомі для нового короля, який відбувся після короткого засідання в парламенті, оскільки вони є республіканцями, заявила їхня високопоставлена депутатка Роза Лунд.

Напередодні новий король Данії Фредерік X, який офіційно зійшов на престол у неділю після зречення престолу його матір’ю, у своїй першій королівській промові висловив сподівання стати "королем-об’єднавцем".

Фредерік X замінив на троні свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно зреклася престолу після 52 років правління.

Маргрете II, яка раніше заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала причину свого рішення зректися престолу. Але вона сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися над своїм майбутнім.

Маргрете II збереже титул королеви після зречення. Вона стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу.