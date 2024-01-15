Новый король Дании посетил парламент в свой первый рабочий день

Новый король Дании Фредерик X, который официально взошел на престол в воскресенье после отречения его матери Маргрете II, посетил датский парламент в свой первый рабочий день.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По традиции, монарх не обращается непосредственно к законодателям, поэтому его речь зачитала премьер Метте Фредериксен. В ней король называл себя "мы", используя так называемое величественное множественное число.

AP

Спикер парламента Сьорен Гаде в обращении к монарху выразил уверенность, что он "будет замечательным королем для нас всех, и рядом с ним замечательная королева" Мария, у которой австралийское происхождение.

55-летний Фредерик X и 51-летняя королева Мария прибыли в парламент в королевском лимузине, где их встречали Гаде и высокопоставленные законодатели. Маргрете II стояла на вершине лестницы во дворец Кристиансборг и видела, как прибыли ее сын и невестка.

Во время более чем часового визита, во время которого Фредерик X встретился с законодателями, присутствовали члены ультралевой партии "Единый список", которая выступает против монархии, но они встали, когда королевская семья вошла в зал.

Однако депутаты партии воздержались от участия в приеме для нового короля, который состоялся после короткого заседания в парламенте, поскольку они являются республиканцами, заявила их высокопоставленный депутат Роза Лунд.

Накануне новый король Дании Фредерик X, который официально взошел на престол в воскресенье после отречения от престола его матери, в своей первой королевской речи выразил надежду стать "королем-объединителем".

Фредерик X заменил на троне свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

Маргрете II, которая ранее заявляла, что останется на троне пожизненно, не назвала причину своего решения отречься от престола. Но она сказала, что серьезная операция на спине, которую она перенесла в феврале прошлого года, заставила ее задуматься над своим будущим.

Маргрете II сохранит титул королевы после отречения. Она стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола.