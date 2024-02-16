Туск: Польша и Финляндия хотят изменений в пограничной политике ЕС по миграции

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна и Финляндия видят необходимость изменений в законодательстве Евросоюза о предоставлении убежища.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Петтери Орпо, сообщает AP.

"Мы заинтересованы в реформе законодательства о предоставлении убежища, поскольку сегодня правовая среда в ЕС неадекватна угрозам, которые несет политика России и Беларуси", – отметил глава правительства Польши.

По его словам, Финляндия и Польша готовы сотрудничать в направлении разработки жесткой общеевропейской политики в отношении нелегальной миграции.

Туск добавил, что Варшава и Хельсинки хотят сотрудничать с другими странами региона для укрепления своих границ и обороны, а также гражданской защиты в ответ на агрессивную политику РФ.

В то же время Орпо назвал текущую ситуацию с безопасностью "критической" и подчеркнул, что обе страны будут продолжать поддерживать Украину, а также развивать собственное сотрудничество в сфере обороны и вооружений.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что сейчас идет работа над решениями, которые позволят уплотнить ограждение на границе с Беларусью.

В ноябре в Польше задержали группу из шести человек, которые могли нелегально переправить в ЕС около 2600 человек.

Недавно правительство Финляндии приняло решение о том, что пункты пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля 2024 года.

В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, которые впоследствии попросили убежища в Финляндии.