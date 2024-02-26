Прем'єр Болгарії пообіцяв подальшу військову підтримку Україні

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Софія і надалі надаватиме військову допомогу Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочу нагадати: ми жодного дня не зупинялися в допомозі Україні. І ми і далі її надаватимемо незалежно від підписання тих чи тих документів – як у межах спільних зусиль ЄС і НАТО, так і на основі двосторонніх угод. Допомога для України – це допомога для Європи та Болгарії", – зазначив Денков.

Глава уряду не став розголошувати деталей військової допомоги Києву, але вказав, що Софія "постійно нарощує підтримку і у сфері дипломатії, і у сфері військово-технічної допомоги, а також щодня перевіряє, які у вас потреби і які наші можливості".

"Питання щодо підписання гарантій безпеки обговорюватимуть, відбуватимуться консультації, і ми ухвалимо рішення", – заявив Денков.

Прем'єр додав, що Болгарія шукає можливості для підтримки міжнародних зусиль, які спрямовані на пошук правильної форми для відшкодування РФ збитків, завданих нею українському народу.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков у понеділок прибув з візитом в Україну.

Нагадаємо, Національні збори Болгарії у листопаді 2023 року ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів.

Однак поставка обіцяних бронетранспортерів затримується через питання щодо покриття витрат на транспортування.