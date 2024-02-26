Премьер Болгарии пообещал дальнейшую военную поддержку Украины

Премьер-министр Болгарии Николай Денков на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что София и в дальнейшем будет оказывать военную помощь Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Хочу напомнить: мы ни дня не останавливались в помощи Украине. И мы и дальше будем ее предоставлять, вне зависимости от подписания тех или иных документов – как в рамках совместных усилий ЕС и НАТО, так и на основе двусторонних соглашений. Помощь для Украины – это помощь для Европы и Болгарии", – отметил Денков.

Глава правительства не стал разглашать деталей военной помощи Киеву, но указал, что София "постоянно наращивает поддержку и в сфере дипломатии, и в сфере военно-технической помощи, а также ежедневно проверяет, какие у вас потребности и какие наши возможности".

"Вопрос о подписании гарантий безопасности будет обсуждаться, будут проходить консультации, и мы примем решение", – заявил Денков.

Премьер добавил, что Болгария ищет возможности для поддержки международных усилий, направленных на поиск правильной формы для возмещения РФ ущерба, нанесенного ею украинскому народу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Премьер Болгарии в понедельник прибыл с визитом в Украину.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров.

Однако поставка обещанных бронетранспортеров задерживается из-за вопроса о покрытии расходов на транспортировку.