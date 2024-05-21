Голова МЗС Франції закликав не прирівнювати Ізраїль до ХАМАС на тлі можливого ордера МКС

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив на фундаментальних відмінностях між терористичним угрупованням ХАМАС та Ізраїлем після того, як прокурор Міжнародного кримінального суду закликав видати ордери на арешт їхніх очільників.

Його слова під час виступу у французькому парламенті 21 травня цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сежурне, одночасні запити прокурора МКС Каріма Хана про ордери на арешт "не повинні ставити знак рівності між ХАМАС та Ізраїлем".

Він наголосив, що йдеться, з одного боку, про "терористичне угрупування, яке вітало напади 7 жовтня і взяло на себе відповідальність за них", а з іншого – про "демократичну державу Ізраїль, яка повинна дотримуватись міжнародного права під час ведення війни, яку вона не розпочинала".

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"Тепер судді МКС повинні вирішити, чи видавати ці ордери. Вони зроблять це самостійно і в повній незалежності", – заявив голова французької дипломатії.

Слова Сежурне дещо пом'якшили заяву очолюваного ним відомства, де раніше висловили підтримку Міжнародному кримінальному суду після звернення його прокурора, не наголосивши на різниці між Ізраїлем та ХАМАС.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав палату попереднього провадження видати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю, а також кількох лідерів ХАМАС за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Коли минулого місяця з'явилися повідомлення про те, що головний прокурор МКС розглядає такий варіант дій, Нетаньягу заявив, що будь-які ордери МКС на арешт високопоставлених ізраїльських урядових і військових посадовців "були б неподобством історичного масштабу".

Ордери проти ізраїльських політиків, якщо будуть видані, стануть першим випадком, коли МКС націлився на лідера близького союзника Сполучених Штатів.