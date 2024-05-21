Глава МИД Франции призвал не приравнивать Израиль к ХАМАС на фоне возможного ордера МУС

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил фундаментальные различия между террористической группировкой ХАМАС и Израилем после того, как прокурор Международного уголовного суда призвал выдать ордера на арест их руководителей.

Его слова во время выступления во французском парламенте 21 мая цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам Сежурне, одновременные запросы прокурора МУС Карима Хана об ордерах на арест "не должны ставить знак равенства между ХАМАС и Израилем".

Он подчеркнул, что речь идет, с одной стороны, о "террористической группировке, которая приветствовала нападения 7 октября и взяла на себя ответственность за них", а с другой – о "демократическом государстве Израиль, которое должно придерживаться международного права при ведении войны, которую оно не начинало".

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"Теперь судьи МУС должны решить, выдавать ли эти ордера. Они сделают это самостоятельно и в полной независимости", – заявил глава французской дипломатии.

Слова Сежурне несколько смягчили заявление возглавляемого им ведомства, где ранее выразили поддержку Международному уголовному суду после обращения его прокурора, не отметив разницы между Израилем и ХАМАС.

Напомним, 20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал палату предварительного производства выдать ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля, а также нескольких лидеров ХАМАС по обвинению в военных преступлениях.

Когда в прошлом месяце появились сообщения о том, что главный прокурор МУС рассматривает такой вариант действий, Нетаньяху заявил, что любые ордера МУС на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы безобразием исторического масштаба".

Ордера против израильских политиков, если будут выданы, станут первым случаем, когда МУС нацелился на лидера близкого союзника Соединенных Штатов.