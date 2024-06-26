Російські пранкери опублікували розмову з Кемероном, про яку той попереджав

Російські пранкери "Вован" і "Лексус" у середу, 26 червня, опублікували запис відеодзвінка з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном, який вони робили від імені колишнього президента України Петра Порошенка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На відео, яке триває близько 15 хвилин, Кемерон у простому одязі розмовляє на вулиці про питання, які стосуються України.

Зокрема, він розповів про приватну вечерю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у квітні, під час якої закликав, аби республіканці проголосували за надання військової допомоги Україні в Конгресі.

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"Трамп переконаний, що (між Україною та Росією. – Ред.) має бути укладена угода, але це не так, тому що Путін хоче набагато більше", – каже Кемерон на відео, додаючи, що, на його думку, експрезидент США в разі перемоги на виборах підтримає сторону-переможця на полі бою.

Голова МЗС Британії також каже, що Україну не запросять до НАТО на саміті в липні, бо проти цього виступають США, а ідея Франції про відправлення західних військових на українську територію неправильна, бо ті стануть мішенню для росіян.

В іншому фрагменті Кемерон розповідає про зустріч із міністром закордонних справ Казахстану у квітні, коли той сказав, що Росія, як побоюються в Астані, "хоче відрізати шматок" північного Казахстану, де проживають багато етнічних росіян.

Міністерство закордонних справ Британії ще на початку червня заявляло, що Кемерон провів відеодзвінок з кимось, хто видавав себе за Петра Порошенка, перш ніж зрозумів, що став жертвою пранку.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект. Серед їхніх останніх жертв – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні й колишній прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Російські пранкери раніше визнали, що їх фінансує "Газпром".