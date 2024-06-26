Российские пранкеры опубликовали разговор с Кэмероном, о котором тот предупреждал

Российские пранкеры "Вован" и "Лексус" в среду, 26 июня, опубликовали запись видеозвонка с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, который они делали от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На видео, которое длится около 15 минут, Кэмерон в простой одежде разговаривает на улице о вопросах, касающихся Украины.

В частности, он рассказал о частном ужине с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в апреле, во время которого призвал, чтобы республиканцы проголосовали за предоставление военной помощи Украине в Конгрессе.

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"Трамп убежден, что (между Украиной и Россией. – Ред.) должно быть заключено соглашение, но это не так, потому что Путин хочет гораздо больше", – говорит Кэмерон на видео, добавляя, что, по его мнению, экс-президент США в случае победы на выборах поддержит сторону-победителя на поле боя.

Глава МИД Британии также говорит, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле, потому что против этого выступают США, а идея Франции об отправке западных военных на украинскую территорию неправильная, потому что те станут мишенью для россиян.

В другом фрагменте Кэмерон рассказывает о встрече с министром иностранных дел Казахстана в апреле, когда тот сказал, что Россия, как опасаются в Астане, "хочет отрезать кусок" северного Казахстана, где проживают много этнических русских.

Министерство иностранных дел Британии еще в начале июня заявляло, что Кэмерон провел видеозвонок с кем-то, кто выдавал себя за Петра Порошенко, прежде чем понял, что стал жертвой пранка.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект. Среди их последних жертв – премьер Италии Джорджия Мелони и бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Российские пранкеры ранее признали, что их финансирует "Газпром".