Ще одна країна ЄС символічно покарає Угорщину за "миротворчі візити" Орбана

Данія не відправлятиме своїх міністрів на неформальні урядові зустрічі, пов'язані з головуванням Угорщини в ЄС, цього місяця на знак протесту проти неузгоджених переговорів прем'єр-міністра Віктора Орбана з лідерами Росії та Китаю.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща минулого тижня заявили, що їхні країни будуть представлені на зустрічах, організованих угорським головуванням, не міністрами, а державними службовцями нижчого рангу.

"Уряд хоче чітко дистанціюватися від ставлення Угорщини до України в перші тижні її головування в ЄС", – заявив Расмуссен у письмовій відповіді комітету з європейських справ данського парламенту.

Реклама:

Він додав, що наразі Данія відряджатиме лише службовців рангу нижчого за міністрів на неформальні міністерські зустрічі в Угорщині.

У середу Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив візит Віктора Орбана до Росії, заявивши, що "це порушення повинне мати наслідки для Угорщини".

Між тим канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не буде знижувати рівень представництва на зустрічах Ради Європейського Союзу під головуванням Угорщини.

Словаччина також не бачить причин для бойкоту головування Угорщини в ЄС.