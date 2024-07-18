Еще одна страна ЕС символически накажет Венгрию за "миротворческие визиты" Орбана

Дания не будет отправлять своих министров на неформальные правительственные встречи, связанные с председательством Венгрии в ЕС, в этом месяце в знак протеста против несогласованных переговоров премьер-министра Виктора Орбана с лидерами России и Китая.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша на прошлой неделе заявили, что их страны будут представлены на встречах, организованных венгерским председательством, не министрами, а государственными служащими низшего ранга.

"Правительство хочет четко дистанцироваться от отношения Венгрии к Украине в первые недели ее председательства в ЕС", – заявил Расмуссен в письменном ответе комитета по европейским делам датского парламента.

Реклама:

Он добавил, что пока Дания будет отправлять только служащих ранга ниже министров на неформальные министерские встречи в Венгрии.

В среду Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил визит Виктора Орбана в Россию, заявив, что "это нарушение должно иметь последствия для Венгрии".

Между тем канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не будет снижать уровень представительства на встречах Совета Европейского Союза под председательством Венгрии.

Словакия также не видит причин для бойкота председательства Венгрии в ЕС.