Фильм, "отбеливающий" российских оккупантов, сняли с фестиваля в Торонто под фейковым предлогом

В полиции Торонто не подтвердили существование значительных рисков для безопасности, которыми оргкомитет Международного кинофестиваля в Торонто объяснил отмену ближайших показов скандальной ленты российского режиссера "Русские на войне".

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий от полиции приводит Global News.

Представитель полиции Торонто сообщил Global News, что решение оргкомитета TIFF об отмене показов фильма принималось полностью самостоятельно и "не основывалось на каких-либо рекомендациях полиции Торонто", и о каких-то актуальных угрозах для безопасности на фестивале не известно.

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"Нам было известно, что могут быть протесты, и мы планировали организовать присутствие сотрудников для обеспечения общественной безопасности", – сообщил спикер.

TIFF в заявлении об отмене показов на пятницу и выходные объяснил это тем, что "стало известно о значительных угрозах для деятельности фестиваля и общественной безопасности", и подчеркнул, что не изменил позиции по скандальному фильму и хочет показать ленту когда-нибудь позже, "когда это будет безопасно".

"Жаль, что в своей аргументации у фестиваля не хватило смелости прямо признать свою глубокую ошибку", – отреагировала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, после огласки решила в дальнейшем не показывать ее