Туск відвідає Молдову та виступить перед парламентом країни

4 вересня прем'єр-міністр Дональд Туск відвідає з робочим візитом Молдову, він акцентував – це ключова країна для безпеки в регіоні.

Про це повідомило Polskie Radio із посиланням на слова посадовця, передає "Європейська правда".

На думку Туска, майбутнє війни в Україні певною мірою залежить і від того, що відбувається в Молдові.

"Те, що ситуація в Молдові стабільна, що молдовська влада, незважаючи на дуже сильні емоції, є проукраїнською, прозахідною, проєвропейською, це значною мірою заслуга президента Майї Санду. І зусилля Молдови варті всілякої підтримки, в тому числі – європейських прагнень", – вважає прем'єр Польщі.

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Журналісти зазначили, що Туск планує виступити перед парламентом Молдови. Він висловив сподівання, що його слова відіграють певну роль у збереженні проєвропейського курсу країни.

Нагадаємо, 25 червня Молдова разом із Україною офіційно розпочала процедуру переговорів про вступ до Європейського Союзу. Президентка країни Санду вірить у членство Молдови в ЄС до 2030 року.

27 серпня президенти Естонії Алар Каріс, Латвії Едгарс Рінкевичс і Литви Гітанас Науседа підписали декларацію про підтримку євроінтеграції Молдови.

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