Туск посетит Молдову и выступит перед парламентом страны

В среду, 4 сентября премьер-министр Дональд Туск посетит с рабочим визитом Молдову, которую он назвал ключевой страной для безопасности в регионе.

Об этом сообщило Polskie Radio со ссылкой на слова чиновника, передает "Европейская правда".

По мнению Туска, будущее войны в Украине в определенной степени зависит и от того, что происходит в Молдове.

"То, что ситуация в Молдове стабильная, что молдавская власть, несмотря на очень сильные эмоции, является проукраинской, прозападной, проевропейской, это в значительной степени заслуга президента Майи Санду. И усилия Молдовы стоят всяческой поддержки, в том числе – европейских стремлений", – считает премьер Польши.

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Туск планирует выступить перед парламентом Молдовы. Он выразил надежду, что его слова сыграют определенную роль в сохранении проевропейского курса страны.

Напомним, 25 июня Молдова вместе с Украиной официально начала процедуру переговоров о вступлении в Европейский Союз. Президент страны Санду верит в членство Молдовы в ЕС до 2030 года.

27 августа президенты Эстонии Алар Карис, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Гитанас Науседа подписали декларацию о поддержке евроинтеграции Молдовы.

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