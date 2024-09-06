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Бельгія передасть в Африку 20 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Новини — П'ятниця, 6 вересня 2024, 17:15 — Марія Ємець

Бельгія оголосила, що передасть Демократичній Республіці Конго 20 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи зі своїх запасів.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство закордонних справ Бельгії.

У відомстві оголосили, що Бельгія передасть ДРК 20 тисяч доз вакцини, "підтверджуючи наші міжнародні зобов’язання у питаннях глобальної охорони здоров’я і забезпечуючи справедливий доступ до охорони здоров’я для усіх". 

Франція та Німеччина раніше пообіцяли передати африканським країнам по 100 тисяч доз,  Іспанія – 500 тисяч доз. 

Під час попереднього спалаху мавпячої віспи у 2022 році Єврокомісія замовила у данської компанії Bavarian Nordic понад 2 млн доз вакцин від мавпячої віспи, які мали виробити і поставити у наступні два роки та розподілити між країнами ЄС. У багатьох після того ще залишаються значні запаси вакцини. 

Нагадаємо, 14 серпня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв’язку зі спалахом мавпячої віспи в Африці, спричиненим новим варіантом вірусу. 

15 серпня Швеція підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу варіанту clade 1, що є першим відомим випадком у Європі. 

Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу clade 1 mpox для Європи низьким.

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Бельгія
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