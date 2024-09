Бельгія передасть в Африку 20 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Бельгія оголосила, що передасть Демократичній Республіці Конго 20 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи зі своїх запасів.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство закордонних справ Бельгії.

У відомстві оголосили, що Бельгія передасть ДРК 20 тисяч доз вакцини, "підтверджуючи наші міжнародні зобов’язання у питаннях глобальної охорони здоров’я і забезпечуючи справедливий доступ до охорони здоров’я для усіх".

Belgium is donating 20,000 #mpox vaccines to the #DRC, reinforcing our international commitment to global health and ensuring fair access to healthcare for all. https://t.co/k3VWu66o7E pic.twitter.com/zb0sNcYSZm

