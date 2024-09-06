Бельгія передасть в Африку 20 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи

Бельгія оголосила, що передасть Демократичній Республіці Конго 20 тисяч доз вакцини від мавпячої віспи зі своїх запасів.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Міністерство закордонних справ Бельгії.

У відомстві оголосили, що Бельгія передасть ДРК 20 тисяч доз вакцини, "підтверджуючи наші міжнародні зобов’язання у питаннях глобальної охорони здоров’я і забезпечуючи справедливий доступ до охорони здоров’я для усіх".

Belgium is donating 20,000 #mpox vaccines to the #DRC, reinforcing our international commitment to global health and ensuring fair access to healthcare for all. https://t.co/k3VWu66o7E pic.twitter.com/zb0sNcYSZm Реклама: September 6, 2024

Франція та Німеччина раніше пообіцяли передати африканським країнам по 100 тисяч доз, Іспанія – 500 тисяч доз.

Під час попереднього спалаху мавпячої віспи у 2022 році Єврокомісія замовила у данської компанії Bavarian Nordic понад 2 млн доз вакцин від мавпячої віспи, які мали виробити і поставити у наступні два роки та розподілити між країнами ЄС. У багатьох після того ще залишаються значні запаси вакцини.

Нагадаємо, 14 серпня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у зв’язку зі спалахом мавпячої віспи в Африці, спричиненим новим варіантом вірусу.

15 серпня Швеція підтвердила перший випадок захворювання на мавпячу віспу варіанту clade 1, що є першим відомим випадком у Європі.

Європейський центр з попередження і контролю захворювань наразі вважає ризик поширення вірусу clade 1 mpox для Європи низьким.