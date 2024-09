Бельгия передаст в Африку 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы

Бельгия объявила, что передаст Демократической Республике Конго 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы из своих запасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Бельгии.

В ведомстве объявили, что Бельгия передаст ДРК 20 тысяч доз вакцины, "подтверждая наши международные обязательства в вопросах глобального здравоохранения и обеспечивая справедливый доступ к здравоохранению для всех".

Belgium is donating 20,000 #mpox vaccines to the #DRC, reinforcing our international commitment to global health and ensuring fair access to healthcare for all. https://t.co/k3VWu66o7E pic.twitter.com/zb0sNcYSZm

