Бельгия передаст в Африку 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы

Бельгия объявила, что передаст Демократической Республике Конго 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы из своих запасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Бельгии.

В ведомстве объявили, что Бельгия передаст ДРК 20 тысяч доз вакцины, "подтверждая наши международные обязательства в вопросах глобального здравоохранения и обеспечивая справедливый доступ к здравоохранению для всех".

Belgium is donating 20,000 #mpox vaccines to the #DRC, reinforcing our international commitment to global health and ensuring fair access to healthcare for all. https://t.co/k3VWu66o7E pic.twitter.com/zb0sNcYSZm Реклама: September 6, 2024

Франция и Германия ранее пообещали передать африканским странам по 100 тысяч доз, Испания - 500 тысяч доз.

Во время предыдущей вспышки обезьяньей оспы в 2022 году Еврокомиссия заказала у датской компании Bavarian Nordic более 2 млн доз вакцин от обезьяньей оспы, которые должны были произвести и поставить в следующие два года и распределить между странами ЕС. У многих после того еще остаются значительные запасы вакцины.

Напомним, 14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой обезьяньей оспы в Африке, вызванной новым вариантом вируса.

15 августа Швеция подтвердила первый случай заболевания обезьяньей оспой варианта clade 1, что является первым известным случаем в Европе.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний пока считает риск распространения вируса clade 1 mpox для Европы низким.