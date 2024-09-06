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Бельгия передаст в Африку 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы

Новости — Пятница, 6 сентября 2024, 17:15 — Мария Емец

Бельгия объявила, что передаст Демократической Республике Конго 20 тысяч доз вакцины от обезьяньей оспы из своих запасов.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило Министерство иностранных дел Бельгии.

В ведомстве объявили, что Бельгия передаст ДРК 20 тысяч доз вакцины, "подтверждая наши международные обязательства в вопросах глобального здравоохранения и обеспечивая справедливый доступ к здравоохранению для всех". 

Франция и Германия ранее пообещали передать африканским странам по 100 тысяч доз, Испания - 500 тысяч доз.

Во время предыдущей вспышки обезьяньей оспы в 2022 году Еврокомиссия заказала у датской компании Bavarian Nordic более 2 млн доз вакцин от обезьяньей оспы, которые должны были произвести и поставить в следующие два года и распределить между странами ЕС. У многих после того еще остаются значительные запасы вакцины.

Напомним, 14 августа ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой обезьяньей оспы в Африке, вызванной новым вариантом вируса.

15 августа Швеция подтвердила первый случай заболевания обезьяньей оспой варианта clade 1, что является первым известным случаем в Европе.

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний пока считает риск распространения вируса clade 1 mpox для Европы низким.

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Бельгия
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