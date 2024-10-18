Орбан прокомментировал якобы намерения Украины стать ядерной державой, которые опроверг Киев

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан считает, что Украине надо четко разъяснить свое отсутствие намерений стать ядерной державой на фоне многочисленных ложных сообщений об этом в прессе.

Об этом венгерский премьер-министр сказал в интервью государственному радио в пятницу, его цитирует Index, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что он слышал новости о том, что Украина якобы хочет стать ядерной державой. Но, по его словам, он лично слышал от украинского президента, что это не так.

"Возможно, были нюансы из-за переводов, но мне не показалось, что украинцы хотят стать ядерной державой. Но такая возможность ужасает. Такой существующий или несуществующий украинский план нагоняет панические волны по всей Европе", – сказал он.

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По его словам, все чувствуют, что "начало войны в Европе уже не за горами", поэтому этот вопрос надо прояснить. Он сказал, что на войне мало места для спекуляций.

17 октября в Брюсселе Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Президент сказал, что гарантией безопасности для Украины могли бы стать или ядерное оружие, от которого государство отказалось, или членство в НАТО, и Украина выбирает НАТО.

После этого журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рьопке сообщил со ссылкой на "неназванного украинского чиновника", что Украина якобы готова за несколько недель разработать ядерное оружие для применения против России.

Зеленский позже уточнил свои слова, отметив, что Украина не имеет планов разрабатывать ядерное оружие и считает НАТО единственной альтернативой обеспечения своей безопасности.

В МИД опровергли сообщения немецкого издания Bild о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения.