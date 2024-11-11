Дуда рассказал, о чем говорил в первом разговоре с избранным президентом США

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и поделился его деталями.

Слова президента приводит его канцелярия в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что договорился с Трампом встретиться перед его официальным вступлением в должность в январе.

Они также обсудили один из приоритетов, который "заключается в укреплении наших связей".

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Трамп, добавил Дуда, передал полякам поздравления по случаю Дня независимости, который отмечается 11 ноября.

"Президент Трамп сказал, что он благодарен за голоса польской общины и обещает всегда помнить о Польше", – рассказал Дуда.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что несмотря на разногласия будет формировать общую позицию с президентом Анджеем Дудой во время контактов с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Дуда предупредил Туска, что, вероятно, в ближайшее время он посетит Соединенные Штаты.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что во время будущего президентства Дональда Трампа в США подходы к вопросам безопасности в Европе будут более прямолинейными.