У посольстві США розповіли, з чим пов'язане рішення про закриття дипмісії у середу

Рішення про закриття посольства США у Києві у середу пов'язане із триваючою загрозою повітряних атак.

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела у посольстві.

Співрозмовника запитали, чи пов'язане рішення про закриття посольства з переоцінкою ризиків ймовірності ядерного удару.

"Ні, закриття посольства пов'язане з постійною загрозою повітряних атак", – зазначило джерело.

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"Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включаючи підвищену можливу загрозу комбінованої атаки з використанням безпілотників і ракет, як це траплялося останнім часом. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, працюючи з нашими українськими партнерами", – пояснили у посольстві.

Раніше США закликали своїх громадян на території України проявити максимальну обережність у зв’язку з ризиком великої повітряної атаки з боку РФ 20 листопада; посольство у зв’язку з цим буде зачинене.

Посольство Іспанії згодом теж оголосило про закриття після отримання "конкретної" інформації про можливий "великий" авіаудар по місту у середу, 20 листопада. Також у середу з міркувань безпеки не працюватимуть посольства Греції та Італії.

В той же час представництво ЄС у Києві продовжує свою роботу і не вживає додаткових безпекових заходів. Роботу у звичному режимі продовжує і посольство Польщі.