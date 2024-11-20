В посольстве США рассказали, с чем связано решение о закрытии дипмиссии в среду

Решение о закрытии посольства США в Киеве в среду связано с продолжающейся угрозой воздушных атак.

Об этом "Европейской правде" стало известно от источника в посольстве.

Собеседника спросили, связано ли решение о закрытии посольства с переоценкой рисков вероятности ядерного удара.

"Нет, закрытие посольства связано с постоянной угрозой воздушных атак", – отметил источник.

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"Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышенную возможную угрозу комбинированной атаки с использованием беспилотников и ракет, как это случалось в последнее время. Мы продолжаем следить за ситуацией, работая с нашими украинскими партнерами", – пояснили в посольстве.

Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском крупной воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Посольство Испании впоследствии тоже объявило о закрытии после получения "конкретной" информации о возможном "крупном" авиаударе по городу в среду, 20 ноября. Также в среду из соображений безопасности не будут работать посольства Греции и Италии.

В то же время представительство ЕС в Киеве продолжает свою работу и не принимает дополнительных мер безопасности. Работу в обычном режиме продолжает и посольство Польши.