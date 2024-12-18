США про транзит газу РФ через Україну: Чому, заради бога, когось може цікавити продовження?

Заступник держсекретаря Джеффрі Паєтт заявив, що США сподіваються, що закінчення контракту на транзит газу Росії через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів.

Про це він заявив в інтерв’ю Голосу Америки, передає "Європейська правда".

Паєтт акцентував, що "справді сподівається" на те, що закінчення контракту на транзит газу Росії через Україну стане потужним кроком до завершення епохи залежності Європи від російських енергоресурсів.

Коментуючи тиск на Україну щодо того, аби вона продовжила контракт про транзит російського газу, Паєтт відзначив, що "важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, та сигнал від Єврокомісії дуже чіткий".

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Заступник держсекретаря США привітав заяву єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена про відмову від російського газу і відданість новопризначеного єврокомісара тому, щоб поетапно усунути залежність в газовій, ядерній сферах, та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб вийти на нуль поставок з Росії у 2027 році.

Паєтт наголосив, що не бачить сенсу продовжувати угоду, яка дозволяла Росії багато років чинити вплив на Україну.

"Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради бога, когось може цікавити продовження цих відносин?" – зазначив він.

Він також переконаний, що у міжнародній спільноті є розуміння необхідності відмовитись від російських енергоресурсів.

"Навіть Японія – і я про це говорив і з міністром енергетики, і міністром закордонних справ Японії в четвер та п’ятницю – навіть Японія, яка отримує приблизно 10% свого газу з Сахаліну, навіть вона чітко усвідомлює, що Росія – ненадійний постачальник", – сказав він.

Для того, щоб і надалі обмежувати здатність Росії використовувати доходи від продажу енергоресурсів для війни, США та союзники збільшуватимуть санкції, додав Паєтт.

Як відомо, контракт України та Росії на транзит газу спливає 1 січня 2025 року. Європа вже вжила кроків, щоб підготуватись до зупинки транзиту.

Найбільш вразливими вважаються Австрія та Словаччина, які закуповували понад 90% газу з Росії минулого року. Через побоювання щодо поставок газу Росією, парламент Молдови в п'ятницю, 13 грудня, проголосував за введення надзвичайного стану в енергетичному секторі.

Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу.

Зокрема у понеділок, 16 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поговорив про це з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Тоді глава українського уряду відкинув можливість продовження угоди з "Газпромом".