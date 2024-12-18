США о транзите газа РФ через Украину: Почему, ради бога, кого-то может интересовать продолжение?

Заместитель госсекретаря Джеффри Пайетт заявил, что США надеются, что окончание контракта на транзит газа России через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки, передает "Европейская правда".

Пайетт акцентировал, что "действительно надеется" на то, что окончание контракта на транзит газа России через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Комментируя давление на Украину относительно того, чтобы она продолжила контракт о транзите российского газа, Пайетт отметил, что "важно, что давление идет только от одной или двух стран, и сигнал от Еврокомиссии очень четкий".

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Заместитель госсекретаря США приветствовал заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Дэна Йоргенсена об отказе от российского газа и преданность новоназначенного еврокомиссара тому, чтобы поэтапно устранить зависимость в газовой, ядерной сферах, и все формы зависимости от российских энергоресурсов, чтобы выйти на ноль поставок из России в 2027 году.

Пайетт подчеркнул, что не видит смысла продолжать соглашение, которое позволяло России много лет оказывать влияние на Украину.

"Торговля энергоресурсами, особенно газом, была основным вектором влияния России на украинскую экономику со времен обретения независимости. Так почему, ради бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" – отметил он.

Он также убежден, что в международном сообществе есть понимание необходимости отказаться от российских энергоресурсов.

"Даже Япония – и я об этом говорил и с министром энергетики, и министром иностранных дел Японии в четверг и пятницу – даже Япония, которая получает примерно 10% своего газа с Сахалина, даже она четко осознает, что Россия – ненадежный поставщик", – сказал он.

Для того чтобы и в дальнейшем ограничивать способность России использовать доходы от продажи энергоресурсов для войны, США и союзники будут увеличивать санкции, добавил Пайетт.

Как известно, контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже приняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита.

Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, которые закупали более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений относительно поставок газа Россией, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа.

В частности, в понедельник, 16 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо поговорил об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Тогда глава украинского правительства отверг возможность продления соглашения с "Газпромом".