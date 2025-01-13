"Лжец и мошенник": словацкий школьник объяснил, почему не пожал руку президенту своей страны

Словацкий школьник Симон Оманик, который отказался пожать руку президенту Словакии Петеру Пеллегрини, надев при этом украинскую символику, объяснил причину своего поступка.

Объяснение он предоставил словацкому изданию Dennik N, пишет "Европейская правда".

Оманик обвинил словацкого президента Пеллегрини в том, что он победил на президентских выборах, "обманывая и обманывая людей", в частности, манипулируя темой войны в Украине.

"В дополнение к извечно популистским обещаниям дешевой еды и дешевого газа, которые популисты повторяют на каждых выборах, он также обвинил своего оппонента в том, что тот отправил бы нас на войну в Украину. Он никогда не послал бы нас на нее, а если бы и послал, то не имел бы для этого никакого рационального оправдания", – сказал школьник.

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фото: dennik N

Напомним, Пеллегрини, соратник пророссийского премьера Роберта Фицо, весной 2024 года выиграл выборы у проукраинского кандидата Ивана Корчока, которому во время кампании рисовал образ "кандидата войны".

"Это была ложь и покушение на самые низкие человеческие инстинкты страха и, возможно, даже антиукраинские настроения в некоторых частях словацкого населения. И я не думаю, что было бы правильно пожать руку такому человеку или общаться с ним, потому что я не согласен с ним и считаю его мошенником и лжецом", – добавил словацкий школьник.

Симон Оманик получал награду за бронзовую медаль на центральноевропейской математической олимпиаде из рук министра образования Томаша Друкера. Когда министр предложил Оманику пожать руку стоявшему рядом президенту Пеллегрини, тот отказался – хотя президент уже протянул руку для рукопожатия. При этом Оманик повесил на пиджак ленту в цветах флага Украины.

На прошлой неделе Петер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев из-за того, что Украина прекратила транзит российского газа.

А в декабре Пеллегрини допустил, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.