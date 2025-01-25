Президент Чехії не вважає протести в Словаччині спробою перевороту

Президент Чехії Петр Павел не вважає антиурядові протести в Словаччині спробою державного перевороту, як про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це він заявив журналістам наприкінці свого візиту до Боснії і Герцеговини, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

За словами Павела, протести досі були мирними, і громадськість лише висловлювала думку, що Словаччина належить до Заходу.

"Саме так ми повинні це сприймати, тому що ніде не було насильства, не було сигналів про підготовку державного перевороту, і я думаю, що ми повинні називати речі своїми іменами", – акцентував президент Чехії.

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Раніше цього тижня Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

24 січня у понад 20 словацьких містах увечері почались протести під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Фіцо.

Президент Володимир Зеленський підтримав протести у Словаччині та написав, що "Братислава ‒ не Москва".