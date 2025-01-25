Президент Чехии не считает протесты в Словакии попыткой переворота

Президент Чехии Петр Павел не считает антиправительственные протесты в Словакии попыткой государственного переворота, как об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Об этом он заявил журналистам в конце своего визита в Боснию и Герцеговину, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

По словам Павела, протесты до сих пор были мирными, и общественность только высказывала мнение, что Словакия принадлежит к Западу.

"Именно так мы должны это воспринимать, потому что нигде не было насилия, не было сигналов о подготовке государственного переворота, и я думаю, что мы должны называть вещи своими именами", – акцентировал президент Чехии.

Реклама:

Ранее на этой неделе Фицо заявил, что в стране готовится "государственный переворот „ с участием оппозиции, неправительственных организаций, СМИ, а также "тайной группы экспертов" из-за рубежа.

Словацкая оппозиция, которая пытается объявить вотум недоверия правительству Фицо, отвергает эти заявления и говорит, что они являются лишь тактикой запугивания граждан.

24 января в более 20 словацких городах вечером начались протесты под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Фицо.

Президент Владимир Зеленский поддержал протесты в Словакии и написал, что "Братислава – не Москва".