Лукашенко присягнув на сьомий термін з плямами на піджаку

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у вівторок склав присягу на свій сьомий термін на посаді – під час його виступу увагу привернули плями на його піджаку.

Про це повідомило білоруське видання "Наша Ніва".

Церемонія інавгурації Лукашенка відбулася в Палаці Незалежності, і після його таємної інавгурації 2020 року цей захід мав вражати своїми масштабами.

На відміну від минулих років, сьогодні бюджетників у робочий час зігнали на проспекти Незалежності та Переможців, щоб вони зустрічали кортеж Лукашенка. Але під час виступу Лукашенка увагу телеглядачів привернули плями на його піджаку.

Спершу не було зрозуміло, чи Лукашенко одягнув на інавгурацію брудний піджак, чи забруднив його перед виступом. Згодом білоруська пропаганда пояснила, що Лукашенко приїхав у чистому піджаку, але коли він прийняв квіти, то забруднив піджак пилком.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів на "виборах", що пройшли в кінці січня.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі вільними та справедливими.

Сам Лукашенко говорив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході його "вибори".