Лукашенко присягнул на седьмой срок с пятнами на пиджаке

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник принес присягу на свой седьмой срок на посту – во время его выступления внимание привлекли пятна на его пиджаке.

Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива".

Церемония инаугурации Лукашенко состоялась во Дворце Независимости, и после его тайной инаугурации 2020 года это мероприятие должно было поражать своими масштабами.

В отличие от прошлых лет, сегодня бюджетников в рабочее время согнали на проспекты Независимости и Победителей, чтобы они встречали кортеж Лукашенко. Но во время выступления Лукашенко внимание телезрителей привлекли пятна на его пиджаке.

Сначала не было понятно, Лукашенко надел на инаугурацию грязный пиджак или испачкал его перед выступлением. Впоследствии белорусская пропаганда объяснила, что Лукашенко приехал в чистом пиджаке, но когда он принял цветы, то испачкал пиджак пыльцой.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси нарисовала Лукашенко почти 87% голосов на "выборах", прошедших в конце января.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия отказались признавать "выборы " президента Беларуси свободными и справедливыми.

Сам Лукашенко говорил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе его "выборы".