В Канаді обирають наступника Трюдо у розпал торговельної війни зі США

У Канаді Ліберальна партія у неділю, 9 березня, оголосить наступника Джастіна Трюдо на посту глави політсили і прем’єр-міністра у розпал торговельної війни зі США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Наступному прем'єру Канаду доведеться вести переговори з президентом США Дональдом Трампом, який погрожує додатковими тарифами проти канадської продукції.

Крім того, на нового очільника Ліберальної партії очікує запекле протистояння опозиційними консерваторами на загальних виборах.

У січні Трюдо оголосив, що піде у відставку після більш ніж дев'яти років перебування при владі, оскільки його рейтинг різко впав.

Близько 400 тисяч членів Ліберальної партії мають право віддати свої голоси за наступного лідера партії. Партія має оголосити результати першого туру приблизно о 18:30 (00:30 за Києвом).

Наразі найбільше шансів стати наступником Трюдо має банкір Марк Карні, який здобув найбільшу підтримку від членів партії і найбільше зібраних коштів серед чотирьох кандидатів на посаду глави політсили.

Близько двох третин членів кабінету Трюдо публічно підтримують Карні, а опитування, проведене наприкінці лютого, показало, що Карні має 43% підтримки серед лібералів порівняно з 31% його головної суперниці, колишньої міністерки фінансів Христі Фріланд.

Під час передвиборчої кампанії Карні заявляв, що підтримує запровадження тарифів у відповідь проти Сполучених Штатів і скоординовану стратегію стимулювання інвестицій.

Нагадаємо, з 4 березня Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.