В Канаде выбирают преемника Трюдо в разгар торговой войны с США

В Канаде Либеральная партия в воскресенье, 9 марта, объявит преемника Джастина Трюдо на посту главы политсилы и премьер-министра в разгар торговой войны с США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Следующему премьеру Канады придется вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который угрожает дополнительными тарифами на канадскую продукцию.

Кроме того, нового главу Либеральной партии ожидает ожесточенное противостояние оппозиционными консерваторами на всеобщих выборах.

В январе Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти, поскольку его рейтинг резко упал.

Около 400 тысяч членов Либеральной партии имеют право отдать свои голоса за следующего лидера партии. Партия должна объявить результаты первого тура примерно в 18:30 (00:30 по Киеву).

Сейчас больше всего шансов стать преемником Трюдо имеет банкир Марк Карни, который получил наибольшую поддержку от членов партии и больше всего собранных средств среди четырех кандидатов на пост главы политсилы.

Около двух третей членов кабинета Трюдо публично поддерживают Карни, а опрос, проведенный в конце февраля, показал, что Карни имеет 43% поддержки среди либералов по сравнению с 31% его главной соперницы, бывшего министра финансов Христи Фриланд.

Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что поддерживает введение ответных тарифов против Соединенных Штатов и скоординированную стратегию стимулирования инвестиций.

Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.

В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

В конце концов Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.